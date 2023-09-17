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مطالبات بانتخاب مجلس إدارة جديد

مساهمو شركة تهامة يطالبون بحل مجلس الإدارة الحالي

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
مساهمو شركة تهامة يطالبون بحل مجلس الإدارة الحالي
المواطن - فريق التحرير

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تلقت شركة تهامة خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون 10% من رأس مال الشركة، يطلبون فيه إضافة بنود الى الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وذلك بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة في دورته الحالية.

التصويت وانتخاب الأعضاء

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن البند يتضمن التصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة، وفقا لـ”الإخبارية”.

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وأشارت الشركة إلى أن فترة الترشح قد انتهت في تاريخ 13 أغسطس 2023، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بفرز المرشحين ورفعت التوصية لمجلس الإدارة بتاريخ 21 أغسطس 2023 ولذلك قرر مجلس الإدارة برفع أسماء المرشحين لهيئة السوق المالية بتاريخ 21 أغسطس 2023 حسب النظام.

 

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