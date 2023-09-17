مساهمو شركة تهامة يطالبون بحل مجلس الإدارة الحالي باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا 6 أعراض تؤكد تعرض طفلك للتنمر المدرسي “آل منيف للتجارة” توقع عقدًا مع الجوف الزراعية بـ 7.6 مليون ريال مدمنو الإمفيتامين معرضون للإصابة بالزهايمر بسن مبكرة وزير الشؤون الإسلامية: الداعية عبدالرحمن الفهيد كرّس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة بالبرازيل 388 وظيفة شاغرة لدى مشروع نيوم
تلقت شركة تهامة خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون 10% من رأس مال الشركة، يطلبون فيه إضافة بنود الى الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وذلك بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة في دورته الحالية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن البند يتضمن التصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة، وفقا لـ”الإخبارية”.
وأشارت الشركة إلى أن فترة الترشح قد انتهت في تاريخ 13 أغسطس 2023، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بفرز المرشحين ورفعت التوصية لمجلس الإدارة بتاريخ 21 أغسطس 2023 ولذلك قرر مجلس الإدارة برفع أسماء المرشحين لهيئة السوق المالية بتاريخ 21 أغسطس 2023 حسب النظام.