جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (134) وظيفة شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة)، لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف مهنية
– وظائف صحية
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.