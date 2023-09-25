مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (134) وظيفة شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة)، لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف مهنية

– وظائف صحية

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.