مستشفى الولادة بتبوك ينقذ طفلاً خديجًا يعاني من نقص الأكسجين

أنقذ مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حياة مولود خديج كان يعاني من نقص في نسبة الأكسجين وكذلك حموضة شديدة في الدم مما سبب له تشنجات في الجسم وذلك بعد أن تمت ولادته في مستشفى تيماء العام.

وأكد الفريق الطبي المعالج بمستشفى الولادة والأطفال أنه تم استقبال الطفل من مستشفى تيماء العام بعد ولادة مستعجلة للأم وذلك بسبب انخفاض في نبضات الجنين وسقوط الحبل السري مما استدعي إجراء عملية قيصرية مستعجلة لها.

إنقاذ طفل خديج

وتمت ولادة الطفل في الأسبوع 38 وبلغ وزنة ٣ كجم بحالة احتاجت لإنعاش قلبي قوي وتركيب أنبوب تنفس مما استدعى تحويل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال في تبوك، وفور وصوله تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب البروتوكولات العلاجية وعمل التحاليل الطيبة اللازمة ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، وتم تبريد الجسم إلى درجة حرارة ٣٥ درجة مئوي للحفاظ على المخ والدماغ من تأثير نقص الأكسجين بعد الولادة وخلال 72 ساعة تم إرجاع درجة حرارة الجسم إلى الدرجة الطبيعية وفصل الطفل عن جهاز التنفس الصناعي والبدء في الرضاعة بصورة تدريجية.

الطفل يستجيب للعلاج

وبفضل الله، استجاب الطفل للعلاج وفي اليوم السابع من تحويله تم عمل أشعة رنين مغناطيسي للتأكد من عدم وجود تأثر في المخ نتيجة الولادة، وبحمد لله كانت نتيجة الأشعة سلبية، وبعد استقرار حالة الطفل والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات تم خروج الطفل من المستشفى بصحة جيدة بعد أن مكث بالمستشفى 13 يوماً تم خلالها الإشراف على الحالة بواسطة الكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك.