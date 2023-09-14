مستشفى عرقة يعود بحلته الجديدة على هيئة مختبر للفنون الإبداعية

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن استعدادها لافتتاح مختبر عرقة للفنون الإبداعية، حيث يتم وضع اللمسات النهائية على مشروع إعادة توظيف “مستشفى عرقة” بمدينة الرياض، من أجل تحويله لأصل ومعلم ثقافي بارز تحت مسمى “مختبر عرقة للفنون الإبداعية”، ومن المقرر أن يتم افتتاح المختبر بشكل جزئي في 2024، على أن يُفعل بشكل كامل في عام 2026.

صدور قرار التحويل

وصدر قرار تحويل مستشفى عرقة، في غرب مدينة الرياض لمركز ثقافي شامل في عام 2021، كونه يعد بمثابة معلم من معالم العاصمة حيث تم تأسيسه عام 1987م، ويتكون من 8 أدوار ومساحات خارجية مفتوحة.

مختبر عرقة

ويعد مختبر عرقة للفنون الإبداعية أول مختبر مختص في التصميم الحيوي يمكن الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، كونه يوفر مساحات إبداعية وإقامات فنية وبرامج تعليمية متعددة التخصصات، وسيتم تدشين مختبر عرقة للفنون الإبداعية تحت شعار “مشهديات جمالية” باعتباره مركزًا ثقافيًا شاملاً ومتكاملاً.

تفاصيل المشروع

ومن المقرر أن يحتضن المختبر على مساحة 100 ألف متر مربع، مساحة خارجية للمهرجانات الثقافية، ومنطقة عرقة الصغيرة المخصصة للأطفال، برامج علاجية باستخدام الفنون، استوديوهات للإنتاج الفني، معهدًا لتعليم المهن المتحفية ” حفظ القطع الأثرية، وتنظيم المعارض، وتصميم سينوغرافيا المعارض”، مسرح للفنون الأدائية، حديقة خارجية، مكتبة فنية متخصصة، مساحات للمعارض، بجانب فعاليات بالتنسيق مع المؤسسات الثقافية والتعليمية المحلية العالمية.

أهداف المختبر

وتدشين مختبر عرقة للفنون الإبداعية يأتي دعمًا لبناء القدرات المحلية وتعزيز قطاع المتاحف في المملكة العربية السعودية، كما أنها تعكس التزام وزارة الثقافة السعودية بالحفاظ على المباني التاريخية في المملكة، وتستهدف:

– إيجاد فرص لإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي.

– تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

– تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قيمة مستشفى عرقة

يُذكر بأن مستشفى “عرقة” الذي يبدو للوهلة الأولى كالقصور الفارهة والذي يتميز بالديكور المثير للإعجاب وبالمساحة الكبيرة وبالفخامة الهائلة، يقع على مساحة 20 ألف م٢، ويتكون من ثمانية أدوار، ولقد تم افتتاحه في عام 1993م واستمر حتى عام 2001م، حيث تم إغلاقه وأصبح مهجوراً منذ ذلك الوقت.

قصة إغلاق المستشفى

وظل مستشفى عرقة مهجورًا ومحطمًا منذ 18 عامًا، ترتع فيه الحيوانات السائبة، بعد أن أنفقت عليه الدولة 700 مليون ريال لتشييده، وقدم لهم الخدمات الصحية على مدى سبعة أعوام، بدءًا من 1993 إلى أن أغلق في 2000، دون أسباب واضحة.

روايات متداولة

ووفقًا للروايات المتداولة فإن سبب اغلاق المستشفى يعود لكون مالكه لم يسجل تبرعه بالمبنى لصالح وزارة الصحة السعودية قبل وفاته، ورفض الورثة التنازل عن المبنى وعلى مر السنين فشلت جميع الجهود لحل مشكلة المستشفى فبقي متروكا مهجورا يلفه الخراب والغموض، وظهرت بالتدريج شائعات وخرافات وقصص كثيرة عنه تزعم بأن الجن قد اتخذوا منه مسكنا لهم وأنهم هم السبب في إفشال جميع المساعي لتشغيله وتأهيله الى أن أُطلق عليه لقب “مستشفى الجن”.

وزارة الثقافة

وتعمل وزارة الثقافة على ازدهار السعودية في مختلف ألوان الثقافة لإثراء حياة الفرد وتعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، في وجود رسالة تمكن وتشجع لقطاع الثقافي السعودي بالشكل الذي يعكس حقيقة ماضي السعودية العريق، بالشكل الذي يسهم في بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.

بدوره يعمل قطاع الثقافة على تحقيق الركائز الاستراتيجية الثلاث لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن .