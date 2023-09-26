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أطلق عليه 3 رصاصات ولاذ بالفرار

مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد
المواطن - فريق التحرير

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قتل مسلح مجهول، البلوجر العراقي نور بي إم، في منطقة الدوادي وسط العاصمة العراقية بغداد.

مسلح مجهول يقتل نور بي إم

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة مقتل نور بي إم، أمس الاثنين، على يد مسلح مجهول الهوية يستقل دراجة نارية، حيث فتح النار على البلوجر وأطلق عليه 3 رصاصات، ما أسفر عن مقتله على الفور.

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وقال مصدر أمني لشبكة “السومرية” العراقية إن “نور بي إم تلقى ثلاث طلقات نارية في منطقة الرقبة والبطن، ضمن منطقة الداودي في المنصور بالعاصمة بغداد”.

فتح تحقيق

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا للبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة”، لافتًا إلى “نقل جثمان نور إلى الطب العدلي”.

ويعرف نور بي إم واسمه الحقيقي محمد نور بأنه بلوجر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.

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