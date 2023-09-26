جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم 6000 مدرسة بالرياض تكتسي الأخضر احتفاءً باليوم الوطني فيصل بن فرحان يرأس أعمال لجنتين بمجلس التنسيق السعودي القطري سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان في الدوحة ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة مركز الملك سلمان للإغاثة يخطط لما بعد المعونة العاجلة السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030
قتل مسلح مجهول، البلوجر العراقي نور بي إم، في منطقة الدوادي وسط العاصمة العراقية بغداد.
ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة مقتل نور بي إم، أمس الاثنين، على يد مسلح مجهول الهوية يستقل دراجة نارية، حيث فتح النار على البلوجر وأطلق عليه 3 رصاصات، ما أسفر عن مقتله على الفور.
وقال مصدر أمني لشبكة “السومرية” العراقية إن “نور بي إم تلقى ثلاث طلقات نارية في منطقة الرقبة والبطن، ضمن منطقة الداودي في المنصور بالعاصمة بغداد”.
وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا للبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة”، لافتًا إلى “نقل جثمان نور إلى الطب العدلي”.
ويعرف نور بي إم واسمه الحقيقي محمد نور بأنه بلوجر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.
اغتيال "البلوغر" العراقي المشهور باسم #نور_بي_ام على يد مسلح مجهول في العاصمة بغداد
#بغداد #بلوغر #عراق #عراقي pic.twitter.com/Ps2GYAqJa3
— RTARABIC (@RTarabic) September 26, 2023