مسلح يرتدي زيًّا عسكريًّا يفتح النار بمستشفى بهولندا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لحادثة إطلاق نار في مدينة روتردام جنوبي هولندا.

مقتل شخصين

وأكدت الشرطة الهولندية أن شخصين على الأقل قتلا في مدينة روتردام جنوبي البلاد، اليوم الخميس، بعد أن فتح مسلح النار في موقعين منفصلين.

وبحسب وسائل الإعلام الهولندية، ألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بعد إطلاق النار في روتردام.

وبدأ إطلاق النار في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب.

وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا منشور على منصة “إكس”، أنها تقوم حاليًّا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان المسلح الذي يرتدي زيًّا عسكريًّا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذي غادره كثيرون رافعين أيديهم.

وتقول السلطات المحلية: إن حرائق اندلعت في موقعي إطلاق النار.