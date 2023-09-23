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بمناسبة اليوم الوطني الـ93

مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية تجوب شوارع عرعر

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية تجوب شوارع عرعر
المواطن - واس

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انطلقت مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية بمدينة عرعر اليوم، في الشوارع والطرقات الرئيسة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وشاركت في المسيرة قطاعات وزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والاستعراض العسكري وبمشاركة عدد من القطاعات المدنية، التي تحمل علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني “نحلم ونحقق” بهذه المناسبة الغالية.

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وانطلقت المسيرة بداية من طريق الملك سلمان مروراً بدوار النخيل وذلك بحضور قيادات القطاعات الأمنية والعسكرية والأهالي.

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