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أسفرت عن مصرع 20 شخصًا

مسيرات يونانية لمكافحة حرائق الغابات الأكبر بأوروبا

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
مسيرات يونانية لمكافحة حرائق الغابات الأكبر بأوروبا
المواطن - فريق التحرير

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دفعت اليونان بطائرات مسيرة بدون طيار للتعامل مع حرائق الغابات الأكبر في الاتحاد الأوروبي، التي تواصل اشتعالها بمقاطعة إيفروس، والتي أسفرت عن مصرع 20 شخصًا على الأقل، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

حرائق مميتة

وذكر ميتسوتاكيس، أمام البرلمان، أن التغير المناخي يجعل الحرائق المميتة أسوأ؛ لذا ستعمل بلاده على تركيب أجهزة استشعار لدرجة حرارة الغابات في المواقع الأثرية والغابات عالية المخاطر؛ بهدف تحسين المكافحة الوقائية للحرائق، وفقًا لما ذكرته قناة يورو نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة.

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وأردف رئيس الوزراء اليوناني: على الرغم من استعدادنا بصورة أحسن عن أية سنة أخرى، لكننا واجهنا مجموعة غير مسبوقة من الأحداث، لافتًا إلى أنه سيتم توظيف نحو 500 عالم غابات و1000 رجل إطفاء إضافي قريبًا.

ويواصل اليوم المئات من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الهائلة، بعد عمليات إجلاء إضافية جرت في وقت متأخر من الليل. فقد اندلع إجمالي 32 حريقًا جديدًا في الغابات أمس الخميس، بينما شاركت قوات الإطفاء بنشاط في مكافحة 68 حريقًا في جميع أنحاء البلاد.

129 سيارة إطفاء

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات اليونانية أنه حتى اليوم الجمعة، تشارك في جهود مكافحة الحرائق في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد، 129 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 586 فردًا، و16 فريقًا من رجال الإطفاء الراجلين، تدعمهم بست طائرات إطفاء ومروحيتين.

وقالت صحيفة “كاثميريني” اليونانية على موقعها الإلكتروني: إن أطقم العمل تعمل على احتواء الحريق في منطقة إيفروس، المشتعلة لليوم الرابع عشر على التوالي.

ووفقًا لخدمة الإطفاء، فإن الحريق مشتعل حاليًّا بين جيانولي وكورنوفولياس، ويبدو أن سوفلي وبروتوكليسي في مأمن من النيران في الوقت الحالي، كما تواصل فرق الإطفاء عملياتها في بارنيثا، في غرب أتيكا، وبالأخص بالقرب من قلعة فيلي.

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