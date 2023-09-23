مسيرة الخيول العربية تحتفي باليوم الوطني في شوارع نجران

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شهدت منطقة نجران اليوم، مسيرة للخيول العربية الأصيلة احتفاءً باليوم الوطني الـ93، جابت الشوارع والميادين الرئيسة بالمدينة.
وانطلقت المسيرة من جوار ممشى طريق الملك عبدالله غرب مدينة نجران، يتقدمها فرسان يحملون راية التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وأخرى تحمل عبارات “نحلم ونحقق”، ووطن العزة والشموخ، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من الحضور.