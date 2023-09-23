مسيرة المركبات تجوب شوارع نجران احتفاءً باليوم الوطني

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شهدت منطقة نجران اليوم، مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، احتفاءً باليوم الوطني 93، جابت عددًا من شوارع المنطقة.
وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الشؤون الصحية بالمنطقة، حاملةً الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات اليوم الوطني 93 “نحلم ونحقق”، وسط مشاعر وطنية جياشة من المشاركين والحضور من منطلق ثابت مفعم بالحب والانتماء الوطني الراسخ.