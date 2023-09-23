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حاملة الأعلام الوطنية وصور القيادة

مسيرة المركبات تجوب شوارع نجران احتفاءً باليوم الوطني

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
مسيرة المركبات تجوب شوارع نجران احتفاءً باليوم الوطني
المواطن - واس

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شهدت منطقة نجران اليوم، مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، احتفاءً باليوم الوطني 93، جابت عددًا من شوارع المنطقة.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الشؤون الصحية بالمنطقة، حاملةً الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات اليوم الوطني 93 “نحلم ونحقق”، وسط مشاعر وطنية جياشة من المشاركين والحضور من منطلق ثابت مفعم بالحب والانتماء الوطني الراسخ.

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