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بعد التعاقد معه لتدعيم الدفاع

مسيرة لويس فيليبي قبل الانتقال للاتحاد

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
مسيرة لويس فيليبي قبل الانتقال للاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تأمل الجماهير الاتحادية في ظهور النجم البرازيلي لويس فيليبي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد معاناة العميد دفاعيًا مع بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يحسم صفقة فيليبي

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع لويس فيليبي صاحب الـ26 عامًا، بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني.

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ودخلت الإدارة الاتحادية في مفاوضات مع أكثر من مدافع خلال الفترة الماضية، لتعويض غياب أحمد حجازي للإصابة، وكانت قريبة من ضم الإسباني سيرجيو راموس، إلا أنه انتقل إلى إشبيلية، لتتجه إلى فيليبي.

لويس فيليبي
الاتحاد يُرحب باللاعب – المصدر @ittihad

مشوار لويس فيليبي

ويملك لويس فيليبي مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره مع نادي إيتوانو البرازيلي عام 2015، وانتقل بعد عام واحد إلى صفوف لاتسيو الإيطالي، وظل معه لمدة 7 أعوام، تخللتها فترة إعارة قصيرة إلى ساليرنيتانا.

لويس فيليبي
فيليبي

وخاض فيليبي أول تجربة احترافية له خارج إيطاليا في عام 2022، عندما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، وقدم معه مستوى مميزًا، لينتقل إلى الاتحاد هذا الصيف.

وعلى الصعيد الدولي، لعب لويس فيليبي مباراتين مع منتخب البرازيل للشباب، ومثلهما مع المنتخب الأولمبي، ولكنه فضل تمثيل المنتخب الإيطالي الأول، وخاض معه لقاء واحد أمام ألمانيا عام 2022، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

لويس فيليبي
فيليبي

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