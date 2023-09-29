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خلفًا للإسباني مارسيلينو

مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي مارسيليا الفرنسي، في التعاقد مع المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا.

جاتوزو يقود مارسيليا

وأعلن مارسيليا بالأمس عن حسم ملف المدير الفني بالتعاقد مع جاتوزو صاحب الـ45 عامًا، الذي أبدى سعادته بتدريب الفريق، وتمنى قيادته لتحقيق الألقاب.

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ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا من تراجع النتائج، حيث خسر برباعية دون رد ضد باريس سان جيرمان، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط، ويتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز.

مارسيليا
لاعبو الفريق – المصدر @OM_English

مسيرة جاتوزو التدريبية

ويملك جاتوزو خبرة كبيرة، واعتاد على قيادة الفرق الكبرى وتحمل الضغوطات، الأمر الذي دفع رئيس نادي مارسيليا، الإسباني بابلو لونجوريا للتعاقد معه، أملًا في تعديل مسار الفريق الأول لكرة القدم.

جاتوزو
جاتوزو أثناء توقيع العقود – المصدر @OM_English

ودرب جاتوزو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بين عامي 2017 و2019، وتولى بعد ذلك تدريب نابولي حتى عام 2021، وقاده لحصد لقب كأس إيطاليا في 2020، ليكون البطولة الوحيدة في سجله كمدرب.

كما تولى جاتوزو تدريب فيورنتينا لفترة قصيرة، قبل أن يُغادر إيطاليا ويتجه إلى إسبانيا من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا من صيف 2022 وحتى يناير 2023، ويستعد لبدء تجربة جديدة في الملاعب الفرنسية، بحثًا عن لقبه الثاني.

جاتوزو
جاتوزو

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