مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال

ودع نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعد مسيرة مميزة ومليئة بالإنجازات مع الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يودع جانغ

وكان نادي الهلال قد أعلن عن رحيله مدافعه رسميًا اليوم، ونشر عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات جانغ هيون سو مع الفريق، وعلق قائلًا: “شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ”.

وكان ينتهي عقد جانغ مع الهلال بنهاية الموسم الماضي، وتم الاتفاق على تمديد عقده لعام إضافي، قبل أن يشعر بالآلام، وخضع لفحوصات ليتبين إصابته بورم حميد في الغدد اللمفاوية، لتؤكد تقارير غيابه لمدة من 3 إلى 4 أشهر.

أبرز أرقام جانغ هيون سو

وانضم جانغ هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يوليو عام 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته، وتوجه مع الأزرق بـ8 ألقاب.

وشارك المدافع الكوري الجنوبي صاحب الـ31 عامًا، في 145 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على 17 بطاقة صفراء.

وتوج جانغ هيون سو بـ8 ألقاب بقميص الهلال، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.