Icon

ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة Icon علي سعيد الكعبي: الدوري السعودي إضافة لكل إعلامي Icon يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد Icon الاتحاد السعودي يكشف آلية مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية Icon 30 فعالية متنوعة في احتفالات الباحة باليوم الوطني Icon البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا Icon صدمة سعرية لأسعار النفط بعد اقترابه من 100 دولار Icon عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير Icon علي سعيد الكعبي ينضم إلى قنوات SSC Icon الأرصاد: رياح شديدة على مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الإعلان عن رحيله رسميًا

مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
مسيرة مميزة لـ جانغ هيون سو مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ودع نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعد مسيرة مميزة ومليئة بالإنجازات مع الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال يودع جانغ

وكان نادي الهلال قد أعلن عن رحيله مدافعه رسميًا اليوم، ونشر عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات جانغ هيون سو مع الفريق، وعلق قائلًا: “شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ”.

قد يهمّك أيضاً
عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا

عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا

مركبة مريبة وراء إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي

مركبة مريبة وراء إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي

وكان ينتهي عقد جانغ مع الهلال بنهاية الموسم الماضي، وتم الاتفاق على تمديد عقده لعام إضافي، قبل أن يشعر بالآلام، وخضع لفحوصات ليتبين إصابته بورم حميد في الغدد اللمفاوية، لتؤكد تقارير غيابه لمدة من 3 إلى 4 أشهر.

جانغ هيون سو
جانع – المصدر @Alhilal_FC

أبرز أرقام جانغ هيون سو

وانضم جانغ هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يوليو عام 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته، وتوجه مع الأزرق بـ8 ألقاب.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @Alhilal_FC

وشارك المدافع الكوري الجنوبي صاحب الـ31 عامًا، في 145 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على 17 بطاقة صفراء.

وتوج جانغ هيون سو بـ8 ألقاب بقميص الهلال، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @TheAFCCL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية