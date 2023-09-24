مسيرة وطنية بأحد المسارحة احتفالًا باليوم الوطني الـ93

شهدت احتفالات محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، مسيرة وطنية احتفالًا باليوم الوطني الـ93، والتي شاركت فيها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، المسيرة الوطنية التي انطلقت عبر الخيّالة والسيارات والآليات والأطفال الذين خرجوا مع أسرهم حاملين الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات اليوم الوطني الـ 93 “نحلم ونحقق”.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.