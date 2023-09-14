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مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
مشادة بين اللاعبين في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مباراة الأخدود ضد الاتحاد مشادة في آخر الدقائق بين بعض من لاعبي الاتحاد والأخدود، وذلك خلال مباراتهما في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وظهر في المباراة، البرازيلي فابينيو وهو يتشاجر مع أحد لاعبي الأخدود قبل أن يتدخل الحكم ليمنح أحد إداريي الأخدود بطاقة صفراء بسبب دخوله لأرضية الملعب أثناء المشادة بشكل غير قانوني.

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الأخدود ضد الاتحاد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة الـ 72 بطريقة جميلة.

وظل الاتحاد محافظًا على الفوز ليصل إلى النقطة رقم 15 في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

وقبل مباراة الأخدود ضد الاتحاد، جاء تشكيل الاتحاد كالتالي؛ مارسيلو غروهي، لويز فيليبي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فابينيو، نغولو كانتي، صالح العمري، رومارينيو وكريم بنزيما.

تشكيل الفريقان لمباراة اليوم

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الأخدود في مباراة اليوم، كالتالي؛ باولو فيتور، حمد آل منصور، سعد الربيعي، حسين الزبداني، أندريه بوركا، سولومون كفيركفيليا، لياندر تاوامبا، غودوين، أليكس كولادو، فلورين تاناسي وعيد المولد.

وفي وقت سابق، لفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ثلاثي الاتحاد الهجومي، المغربي عبدالرزاق حمدالله والثنائي البرازيلي إيغور كورونادو ورومارينيو، ساهم كل منهم في تسجيل 8 أهداف أمام الفرق الصاعدة منذ موسم 2021/ 2022.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله نجح في تسجيل 8 أهداف أمام الصاعدين في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز رومارينيو 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ونجح كورونادو في تسجيل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة أمام الفرق الصاعدة، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواجهة الأخدود، بسبب معاناته من الإصابة.

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