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مخالفة غرامتها 300 ريال

مشادة بين فتاة وسائق آسيوي يعود للخلف عكس السير

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
مشادة بين فتاة وسائق آسيوي يعود للخلف عكس السير
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مشادة كلامية بين فتاة تقود مركبتها وسائق آسيوي كان يرجع للخلف بشكل مفاجئ دون إعطاء أي إشارة، وكان على وشك أن يصطدم بها قبل توقفها.

وأبان الفيديو انفعال الفتاة بعدما عرقل السائق مرورها حيث كانت ستنحرف إلى شارع جانبي على اليمين لكن السائق كان يرجع للخلف ما تسبب في إرباكها.

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ولقي الفيديو تفاعلًا بين رواد منصة إكس، فمنهم من غضب من تصرف السائق العندي، وبعضهم رأى أن ردة فعل الفتاة مبالغ فيها وعصبيتها زائدة عن الموقف.

مخالفة الرجوع للخلف

والرجوع للخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 مترًا يُعد مخالفة مرورية، تتراوح قيمتها بين 150 و300 ريال.

مخالفة عكس السير

وعكس اتجاه السير مخالفة جسيمة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث والوفيات والإصابات، وقد تعمد قائد المركبة ارتكاب مخالفة تعرّض السلامة العامة للخطر، التي تعد في التصنيف الأعلى للمخالفات، حيث إن ارتكاب مخالفة عكس سير لمرة واحدة ينتج عنها خصم 5 نقاط كاملة من رصيد السائق. وتوجد غرامة مخالفة عكس السير في الجدول رقم 6 من تصنيف غرامات المخالفات بالنظام الجديد، حيث ينتج عنها غرامة مالية تراوح بين 3000- 6000 ريال.

 

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