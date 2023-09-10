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مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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أثارت مشاركة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حالة من الجدل، خاصة أنه غير مُقيد في صفوفه.

غياب للإصابة

ويغيب أوسبينا عن النصر منذ الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى المرفق، وأشارت تقارير إلى أن الإدارة قررت تعليق مصيره لحين تعافيه، ليبدأ المشاركة في التدريبات.

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أوسبينا

جدل بشأن مشاركة أوسبينا

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر مشاركة الحارس الكولومبي في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بشأن عدد اللاعبين الأجانب في صفوف العالمي.

وعلق طلال العتيبي قائلًا: “أوسبينا لايزال بالنصر من الموسم الماضي.. وهذا تمرين الأمس.. السؤال كم أجنبي عندهم من العام والآن ودنا نفهم”، ورد الإعلامي سلطان العتيبي، قائلًا: “كل نادٍ حتى 15 سبتمبر لو عنده 100 لاعب عادي”.

أوسبينا
الحارس الكولومبي – المصدر @AlNassrFC

وتابع سلطان العتيبي قائلًا: “الأهم تسجيل 8 فقط قبل 15 سبتمبر والبقية يتدربون انفرادي أو يخالصهم أو يروحون إعارات.. أوسبينا في النصر وجانغ في الهلال وحجازي في الاتحاد.. وأليوسكي بالأهلي”.

وأكد سلطان العتيبي أن الأهم أن تضم قائمة الدوري 8 لاعبين أجانب فقط، موضحًا أنه لم يتم مخالصة الحارس الكولومبي في يناير الماضي، بل تم إسقاط اسمه فقط، من أجل تسجيل كونان.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة الحارس الكولومبي – المصدر @SPL

 

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