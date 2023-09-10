وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول مشاركة أوسبينا في تدريبات النصر تُثير الجدل ساديو ماني: رونالدو أسطورة وعائلتي شجعتني للانتقال للنصر الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر السفير السعودي في إيران يقدم أوراق اعتماده مانشستر يونايتد يؤجل عودة أنتوني 30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل
أثارت مشاركة حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حالة من الجدل، خاصة أنه غير مُقيد في صفوفه.
ويغيب أوسبينا عن النصر منذ الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى المرفق، وأشارت تقارير إلى أن الإدارة قررت تعليق مصيره لحين تعافيه، ليبدأ المشاركة في التدريبات.
وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر مشاركة الحارس الكولومبي في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بشأن عدد اللاعبين الأجانب في صفوف العالمي.
وعلق طلال العتيبي قائلًا: “أوسبينا لايزال بالنصر من الموسم الماضي.. وهذا تمرين الأمس.. السؤال كم أجنبي عندهم من العام والآن ودنا نفهم”، ورد الإعلامي سلطان العتيبي، قائلًا: “كل نادٍ حتى 15 سبتمبر لو عنده 100 لاعب عادي”.
وتابع سلطان العتيبي قائلًا: “الأهم تسجيل 8 فقط قبل 15 سبتمبر والبقية يتدربون انفرادي أو يخالصهم أو يروحون إعارات.. أوسبينا في النصر وجانغ في الهلال وحجازي في الاتحاد.. وأليوسكي بالأهلي”.
وأكد سلطان العتيبي أن الأهم أن تضم قائمة الدوري 8 لاعبين أجانب فقط، موضحًا أنه لم يتم مخالصة الحارس الكولومبي في يناير الماضي، بل تم إسقاط اسمه فقط، من أجل تسجيل كونان.
كل نادي حتى 15 سبتمبر لو عنده 100 لاعب عادي.. الأهم تسجيل 8 فقط قبل 15 سبتمبر والبقية يتدربون انفرادي او يخالصهم أو يروحون اعارات .. اوسبينا في النصر وجانغ في الهلال وحجازي في الاتحاد.. واليوسكي بالاهلي..
— سلطان العتيبي (@SultanALotaibi0) September 10, 2023