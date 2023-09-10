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خلال مواجهة رواندا بالتصفيات الإفريقية

مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال
المواطن - فريق التحرير

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دخل أمارا ضيوف، تاريخ منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بعد مشاركته في مواجهة رواندا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تعادل منتخب السنغال ضد رواندا

وحل منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الرواندي بالأمس على ملعب هوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وتقدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم عند الدقيقة 66 عن طريق لاعبه مامادو لامين كامارا، قبل أن ينجح أوليفير نيونزيما في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الرواندي عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

منتخب السنغال ضد رواندا
جانب من المباراة – المصدر @GaindeYi

أمارا ضيوف يدخل تاريخ السنغال

وشهدت المباراة مشاركة أمارا ضيوف عند الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، بدلًا من زميله شيخ سابالي، ليكون أصغر لاعب يخوض مواجهة مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم، حيث إنه يبلغ 15 عامًا و91 يومًا.

أمارا ضيوف
لحظة مشاركة أمارا ضيوف – المصدر @GaindeYi

ويُعد أمارا ضيوف من العناصر الواعدة في السنغال، حيث شارك مع منتخب بلاده تحت 17 عامًا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مطلع العام الحالي، وخطف الأنظار بشكل لافت خلالها.

ونجح أمارا ضيوف في تسجيل 5 أهداف مع منتخب تحت 17 عامًا، ليتوج بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما جذب أنظار المدير الفني أليو سيسيه، ليُقرر ضمه إلى المنتخب الأول لكرة القدم.

أمارا ضيوف مع منتخب السنغال
أمارا ضيوف

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