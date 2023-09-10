مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال

دخل أمارا ضيوف، تاريخ منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بعد مشاركته في مواجهة رواندا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تعادل منتخب السنغال ضد رواندا

وحل منتخب السنغال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الرواندي بالأمس على ملعب هوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم عند الدقيقة 66 عن طريق لاعبه مامادو لامين كامارا، قبل أن ينجح أوليفير نيونزيما في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الرواندي عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

أمارا ضيوف يدخل تاريخ السنغال

وشهدت المباراة مشاركة أمارا ضيوف عند الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، بدلًا من زميله شيخ سابالي، ليكون أصغر لاعب يخوض مواجهة مع منتخب السنغال الأول لكرة القدم، حيث إنه يبلغ 15 عامًا و91 يومًا.

ويُعد أمارا ضيوف من العناصر الواعدة في السنغال، حيث شارك مع منتخب بلاده تحت 17 عامًا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مطلع العام الحالي، وخطف الأنظار بشكل لافت خلالها.

ونجح أمارا ضيوف في تسجيل 5 أهداف مع منتخب تحت 17 عامًا، ليتوج بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما جذب أنظار المدير الفني أليو سيسيه، ليُقرر ضمه إلى المنتخب الأول لكرة القدم.