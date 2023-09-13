مشاركة فعالة لـ “صُمم في السعودية” بمعرض إندكس

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مبادرة “صُمم في السعودية”، والتي شاركت بمنتجاتها في معرض إندكس السعودية بالعاصمة الرياض، لتصبح المنتجات والتصميمات السعودية بين كبرى الشركات المتخصصة في التصميم وضيافة الفنادق.

قطاع التصميم

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم سمية السليمان لـ “قناة الإخبارية”، أن مبادرة “صُمم في السعودية” مهمة جدًا لدعم قطاع التصميم الصناعي وتحديدًا المنتجات المستخدمة بشكل يومي، ومن ثم فإطلاق منتجات بأعلى معايير الجودة والتصميم هي بداية الافتتاح بالمعرض .

ضيافة الفنادق

وفي قسم ضيافة الفنادق، عكس تواجد الطهاة السعودية حتى أصبحت الكثير من الأطباق السعودية في قائمة العديد من الفنادق.

بدوره أفاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة ياسر الجاد أن طيق الجريش يخدم العديد من الفئات النباتية والحيوانية، لتميزه بالزعفران والبهارات والفطر وغيرها.

إندكس

يركز إندكس على الاستدامة والتقنية الجديدة والإبداع وتمكين الزوار من مشاهدة تصميم ملهمة ومبتكرة على أرض المعرض، صممها الطلاب من جميع أنحاء العالم.