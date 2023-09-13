Icon

إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام Icon السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل Icon نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية Icon ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال Icon تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم Icon الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية Icon ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعكس تواجد المنتجات السعودية بين كبرى الشركات

مشاركة فعالة لـ “صُمم في السعودية” بمعرض إندكس

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
مشاركة فعالة لـ “صُمم في السعودية” بمعرض إندكس
المواطن - فريق التحرير

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مبادرة “صُمم في السعودية”، والتي شاركت بمنتجاتها في معرض إندكس السعودية بالعاصمة الرياض، لتصبح المنتجات والتصميمات السعودية بين كبرى الشركات المتخصصة في التصميم وضيافة الفنادق.

قطاع التصميم

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم سمية السليمان لـ “قناة الإخبارية”، أن مبادرة “صُمم في السعودية” مهمة جدًا لدعم قطاع التصميم الصناعي وتحديدًا المنتجات المستخدمة بشكل يومي، ومن ثم فإطلاق منتجات بأعلى معايير الجودة والتصميم هي بداية الافتتاح بالمعرض .

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7%

ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7%

المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا

المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا

ضيافة الفنادق

وفي قسم ضيافة الفنادق، عكس تواجد الطهاة السعودية حتى أصبحت الكثير من الأطباق السعودية في قائمة العديد من الفنادق.

بدوره أفاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة ياسر الجاد أن طيق الجريش يخدم العديد من الفئات النباتية والحيوانية، لتميزه بالزعفران والبهارات والفطر وغيرها.

إندكس

يركز إندكس على الاستدامة والتقنية الجديدة والإبداع وتمكين الزوار من مشاهدة تصميم ملهمة ومبتكرة على أرض المعرض، صممها الطلاب من جميع أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان