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خلال مشاركتها بالمعرض العالمي سيتي سكيب

مشاريع تنموية واستثمارية لـ جازان بـ 5 مليارات ريال

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
مشاريع تنموية واستثمارية لـ جازان بـ 5 مليارات ريال
المواطن - واس

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تشارك أمانة منطقة جازان في المعرض العالمي “سيتي سكيب” بمدينة الرياض خلال الفترة 10 – 13 سبتمبر، بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال تتضمن 5000 فرصة منها 22 فرصة نوعية من خلال جناح خاص لعرض مشاريع أمانة جازان التنموية وفرصها الاستثمارية خلال الخمس سنوات القادمة (2023 – 2027).

مشاريع تنموية واستثمارية

وتشمل المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم استعرضها في المعرض ، “واجهة جازان ، وجازان (جيت) ، و مدينة الألعاب المائية ، ومتنزه الوادي ، وجازان (بارك) ، ومطل المدينة والشاطئ المعياري ، ومتنزه السد ، وجزيرة عثر ، وواجهة الشقيق ، وواجهة المضايا ، وواجهة السهي ، ومطل الغيوم ، ومتنزه حمباص ، وجامعة جازان الأهلية ، ومدينة جازان الطبية الأهلية ، ومجمع جازان التعليمي الأهلي ، وبرج المال والأعمال ، وجازان مول ، ومركز الفعاليات ، والمؤتمرات ، والنقل البحري ، ومنتجع الشلال , إضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المدن الذكية، وسلامة البيئة، وتطوير البنية التحتية، وأنسنة المدن.

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دعم القيادة

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي, للمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, كما يرتبط القطاع البلدي في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهدافها، وترتبط نشاطاته بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني بما نسبته 40% في المدن السعودية بشكل مباشر، وتعتمد على تطوير اقتصاديات المدن والجذب الاستثماري ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر من خلال مجتمع حيوي في الوطن الطموح.

المشاركة في سيتي سكيب

وبين المهندس الغزواني أن مشاركة أمانة منطقة جازان في المعرض العالمي “سيتي سكيب” جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير المنطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، للتعريف بأهم التوجهات التنموية والمشاريع والفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالتنمية، وبصناعة الفرص حيث تتميز منطقة جازان بتضاريسها الجغرافية، وبتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية فيها، لافتاً إلى أن جازان وجهة سياحية رئيسية، مؤكداً أهمية هذه العوامل الإيجابية كونها محفزة ومشجعة للتنمية والاستثمار.

المعرض العالمي بالرياض

يذكر أن المعرض العالمي سيتي سكيب، ينطلق تحت تنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتقديم الفرص للمستثمرين، والممولين، والمطورين العقاريين، لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، إضافة لإتاحة الفرصة للمهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني والاستشاريين، وممثلي وكالات الاستثمار، لمناقشة ومتابعة آخر التطورات في القطاع العقاري وإقامة شراكات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما سيركز على إتاحة الفرص للشركات المحلية والإقليمية والعالمية لعرض مشاريعهم وخدماتهم للزوار من جميع أنحاء العالم.

 

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