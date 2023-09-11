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منها إنشاء مصفاة نفط عملاقة بـ 44 مليار ريال

مشاريع واستثمارات مليارية بين السعودية والهند

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مشاريع واستثمارات مليارية بين السعودية والهند
المواطن - فريق التحرير

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وقعت السعودية والهند اتفاقيات ومذكرات تعاون في عدة مجالات، بالإضافة لمشاريع وفرص استثمارية تقدر بالمليارات في قطاعات النفط وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها، في سياق المساعي الرامية لتعميق العلاقات السعودية الهندية.

أكبر مصفاة نفط

وفي هذا السياق، تعمل السعودية والهند على دراسة مشروع مشترك لإنشاء مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ 44 مليار دولار، والتي ستكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة.

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ووفقاً للتقارير تتم دراسة استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية في الهند من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

مذكرات تعاون

بالإضافة إلى ذلك وقعت السعودية مع الهند مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وورشتي عمل، وإنجاز 24 بحثًا تتعلق بالأنشطة المشتركة.

تقنية المعلومات

وفي مجال تقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والهند لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم 12 مشروعاً ابتكارياً، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.

شراكة جديدة

يأتي ذلك في وقت أسست فيه زيارة ولي العهد عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، بقيادة ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.

 

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