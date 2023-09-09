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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً

مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب خلال الساعات الماضية.

وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة أمس، إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً.

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أقوى زلزال منذ عقود

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة “إغيل” بإقليم الحوز.

البداية كانت في حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً قوياً بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.

 

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