مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب

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وثق مقطع فيديو مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب خلال الساعات الماضية.
وأعلن التلفزيون المغربي، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليلة أمس، إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً.
وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة “إغيل” بإقليم الحوز.
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا #الهزة_الأرضية إلى 632 وفاة و329 إصابة بينها 51 خطيرة حتى السابعة صباحا #مراكش#زلزال_المغرب #العربية pic.twitter.com/hdf2WmnE7O
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 9, 2023
البداية كانت في حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً قوياً بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.
#زلزال_المغرب.. مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب وقوع الزلزال#زلزال_في_المغرب#المغرب#الحدث pic.twitter.com/Zm8clez3GY
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 9, 2023