مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر

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وثق مقطع فيديو اهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي أحد أهم معالم مدينة مراكش بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب خلال الساعات الماضية.
وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة “إغيل” بإقليم الحوز.
البداية كانت في حوال الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.
تضرر صومعة جامع الكتبية التاريخي أحد أهم معالم مدينة مراكش
لطفك يا رب 🤲 #المغرب #مراكش #الكتبية pic.twitter.com/gFcZXgzayH
— وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) September 9, 2023