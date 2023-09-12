Icon

الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج Icon تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة Icon المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 9 مدن Icon الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon سال السعودية تعلن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام Icon مقتل 7 أشخاص في انهيارات أرضية جنوب الصين Icon العلاقات التجارية بين المملكة والهند رسمت مسار نمو غير مسبوق Icon ناسا تكتشف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية Icon النيابة العامة تعلن عن 120 وظيفة عبر جدارات Icon ظاهرة غريبة لمناديب توصيل الطلبات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كارثة إنسانية خلفتها العاصفة دانيال

مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت مشاهد ومقاطع فيديو مروعة، السيول وهي تجرف المنازل بساكنيها في مدينة درنة شرق ليبيا،  وأغرقتها بالكامل، في مشهد يكشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مباني مدمرة وشبه مغطاة بالمياه وسط المدينة بعدما قلبتها السيول رأسا على عقب، وأخرى قذفتها المياه إلى البحر، وذلك بعد انهيار السدين اللذين كانا يحصنان المدينة.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة الملاكمة بالرياض

اليوم.. مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة الملاكمة بالرياض

غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين

غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين

درنة منطقة منكوبة

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة “منطقة منكوبة”، بعدما باتت الأوضاع داخلها خارج السيطرة وأصبحت تحت الماء، وتعذر وصول فرق الإنقاذ إليها، وطالبت بتدخل دولي لإغاثة العالقين داخلها.

أمطار غزيرة

ونهاية الأسبوع المنقضي، تعرّضت ليبيا لأشد موجة أمطار منذ سنوات، أحدثت سيولاً تسببت في أضرار كبيرة لا يمكن تصورها ولا يمكن حصرها، كما تسببت في مصرع أكثر من 150 شخصاً، بينما لم تتمكن السلطات من حصر أعداد المفقودين.

توقعات بارتفاع عدد الضحايا

وتتوقع السلطات أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل كبير خلال الساعات القادمة، مع تواتر الإعلان عن وجود مفقودين وصعوبة إجلاء العالقين في المناطق المتضرّرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله
السعودية اليوم

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف
أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!
الرياضة

أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!

الرياضة
شهران على إغلاق التكييف البارد
السعودية اليوم

شهران على إغلاق التكييف البارد

السعودية اليوم
الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم
السعودية اليوم

الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم

السعودية اليوم
كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول وما يحدث بسوق الانتقالات كارثي!
الرياضة

كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول وما...

الرياضة
موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة
السعودية اليوم

موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة

السعودية اليوم