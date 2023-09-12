مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية

وثقت مشاهد ومقاطع فيديو مروعة، السيول وهي تجرف المنازل بساكنيها في مدينة درنة شرق ليبيا، وأغرقتها بالكامل، في مشهد يكشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مباني مدمرة وشبه مغطاة بالمياه وسط المدينة بعدما قلبتها السيول رأسا على عقب، وأخرى قذفتها المياه إلى البحر، وذلك بعد انهيار السدين اللذين كانا يحصنان المدينة.

درنة منطقة منكوبة

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة “منطقة منكوبة”، بعدما باتت الأوضاع داخلها خارج السيطرة وأصبحت تحت الماء، وتعذر وصول فرق الإنقاذ إليها، وطالبت بتدخل دولي لإغاثة العالقين داخلها.

أمطار غزيرة

ونهاية الأسبوع المنقضي، تعرّضت ليبيا لأشد موجة أمطار منذ سنوات، أحدثت سيولاً تسببت في أضرار كبيرة لا يمكن تصورها ولا يمكن حصرها، كما تسببت في مصرع أكثر من 150 شخصاً، بينما لم تتمكن السلطات من حصر أعداد المفقودين.

توقعات بارتفاع عدد الضحايا

وتتوقع السلطات أن ترتفع حصيلة الضحايا بشكل كبير خلال الساعات القادمة، مع تواتر الإعلان عن وجود مفقودين وصعوبة إجلاء العالقين في المناطق المتضرّرة.