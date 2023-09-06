مشاورات فرنسية لسحب قواتها المحاصرة من النيجر

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن باريس تجري مشاورات في النيجر بشأن قواتها المحاصرة في أعقاب الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وما تبعه من تعليق التعاون بين البلدين.

تسهيل حركة الجنود

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في باريس الثلاثاء عن المشاورات التي أجريت الاثنين أنه كانت هناك محادثات بين مسؤولين عسكريين لتسهيل حركة الجنود الفرنسيين العالقين هناك منذ تعليق التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتابع رئيس وزراء النيجر الأمين زين الاثنين أن مفاوضات تجري لانسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لصحيفة لوموند الاثنين، من المهم أن نتذكر أن هذه القوات موجودة هناك بناء على طلب السلطات النيجرية لدعمها في القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والقيام بأنشطة تدريبية.. اليوم، لم يعد من الممكن تنفيذ هذه المهمة لأننا لم نعد ننفذ عمليات مشتركة مع القوات النيجرية.

وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء: إن فرنسا تقدم المشورة بشأن سحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من النيجر.