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كرد فعل عقب الخسارة من الهلال

مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي نادي الاتحاد وهو يُلقي بجهاز التلفزيون الخاص به بعيدًا عن منزله، وذلك بعد خسارة فريقه ضد الهلال أمس في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

رد فعل مشجع العميد

وعرض الفيديو مشجع العميد وهو غاضب حيث قال: ” قال الاتحاد قال”.

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وحاول أصدقاء هذا المشجع تهدئته ومنعه من رمي التلفزيون الخاص به خارج منزله، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وكانت المباراة، بدأت بضغط هجومي من قبل العميد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ 16 مستغلًّا الأخطاء القاتلة في دفاعات الهلال.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال من تصويبة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.

تفوق هلالي ضد الاتحاد بالشوط الثاني

وتراجع الهلال بشكل ملحوظ، ليستغل نادي الاتحاد الأخطاء الدفاعية القاتلة محرزًا الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 39 بكعب القدم بعد عرضية أكثر من رائعة من اللاعب أحمد بامسعود.

تواصلت الأخطاء الدفاعية من أزرق الرياض، حيث أهدى هذه المرة، اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الهدف الثالث لـ العميد عن طريق الخطأ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة بالخطأ للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال ودخل الأزرق بصورة أفضل ليسجل هدفين عبر النجم الصربي ميتروفيتش في الدقيقتين الـ 60 والـ 65، ثم يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الـ 72.

 

 

 

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