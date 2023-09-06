مشروع الحديد الأخضر قريبًا في السعودية

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كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، أن مشروع الحديد الأخضر سيرى النور قريبا في السعودية.
وقال المديفر في تصريحات لـ “قناة الإخبارية” إن منتج الحديد في السعودية يعد أقل منتجات الحديد عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن المملكة تعمل على مبادرة الحديد الأخضر في القطاع لتمكين إنتاجه وتوفيره للصناعات الأخرى وتصديره.
وأشار المديفر إلى أن المشروع يستهدف قطاع السيارات والقطاعات الأخرى.
وينتج الحديد الأخضر عبر عملية تصنيع مستدامة ونظيفة عبر عملية معززة باستعمال الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد، مع استعمال مصادر الطاقة المتجددة في التصنيع، وإدخال الهيدروجين الأخضر في المستقبل.
فيديو | "مشروع الحديد الأخضر سيرى النور قريبا في المملكة"
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر: منتج الحديد في المملكة يعد الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية.. ونعمل على مشروع لإنتاج الحديد الأخضر وتصديره #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/NdtpAiZ0ES
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 6, 2023