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وصادرات متوقعة تتجاوز 117 مليار دولار أمريكي

مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة
المواطن - فريق التحرير

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خلال افتتاح مصنع لوسيد موتورز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن هذا المشروع الاستثنائي سيوفر أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، وصادرات محتملة تزيد على 117 مليار دولار أمريكي.

السيارات الكهربائية

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وأضاف وزير الاستثمار أن المملكة تعيش أزهى عصور الابتكار والتقدم المستدام، حيث لم يعد التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية رفاهية أو موضة عابرة، بينما يبرهن النمو في المبيعات تفاني البشرية في الحفاظ على كوكبنا وضمان مستقبل أكثر أمانًا.

لوسيد موتورز السعودية

وافتتحت شركة لوسيد موتورز اليوم الأربعاء الماضي مصنعها في السعودية، ضمن جهود السعودية لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

سير باكورة السيارات الكهربائية

ومن المقرر أن يكون مفتاح الخطة السعودية هو مصنع سياراتها الكهربائية “سير” والتي تسعى لطرح سياراتها في عام 2025 بالتعاون مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية “فوكسكون”.

وتسعى “سير” لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا في المملكة، بينما سيكون على عاتق شركة “لوسيد موتورز” ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذ صندوق الاستثمارات العامة فيها على حصة تتجاوز الـ 60%، إنتاج 150 ألف سيارة سنويا في المملكة خلال 3 سنوات.

وكانت شركة السيارات الكهربائية “سير” قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستطور موقعا صناعيا قرب مدينة جدة، مشيرة إلى أنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تساهم “سير” بمبلغ 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، كما أنها ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، فيما من المتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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  • ياسمين

    السلام عليكم ..هل من فرصة عمل للمقيمين في الشركة ام ماذا

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