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بعد أيام من العاصفة دانيال

مشهد مؤلم.. شاب ليبي يعثر على جثة والدته بعدما جرفتها السيول

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
مشهد مؤلم.. شاب ليبي يعثر على جثة والدته بعدما جرفتها السيول
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مؤلمة لشاب ليبي عثر على جثة والدته وسط الطريق بعدما جرفتها السيول جراء العاصفة دانيال التي شهدتها البلاد.

وأظهر المقطع الشاب يجلس بجوار جثة والدته ويبكي ويصرخ لفراقها، فيما حاول أحد الأشخاص التخفيف عنه من هول الصدمة.

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حصيلة ضحايا العاصفة دانيال

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الليبية أن 5200 شخص على الأقل لقوا مصرعهم في درنة شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة جراء العاصفة دانيال. وتحدث مصادر صحية في ليبيا عن مخاوف من فقدان آلاف آخرين.

سيول في مدينة درنة

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 شخص، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية، في واحدة من الحكومتين المتنافستين في ليبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل من صحة الأعداد.

انتشال جثث الضحايا

وقال طارق الخراز، المتحدث باسم الوزارة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من شرقي البلاد مقرا لها، إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

وجرى انتشال مئات الجثث في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير، بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد.

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