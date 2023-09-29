مشهد مرعب لجرذان ضخمة تجتاح متاجر نيويورك أطعمة تزيد الاكتئاب ضبط 4 مواطنين تشاجروا في مكان عام بتبوك تاليسكا يقود النصر للتفوق على الطائي بالشوط الأول الفرق الإسعافية تباشر حادثًا مروريًّا في وقت قياسي بحي المصانع تركي آل الشيخ: حدث تاريخي لأول مرة في kingdom Arena انطلاق النسخة 12 لبطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الثلاثاء الانفراد بالصدارة أمنية سانتو بـ مباراة الاتحاد والفيحاء السعودية تدين الهجمات الإرهابية في باكستان 286 مهنة ثقافية تنتعش.. مخرجو السعودية وشعراؤها ونُقادها على موعد مع الازدهار
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجرذان تضخم حجمها بشكل مرعب داخل متاجر نيويورك.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تسبب فشل السلطات في القضاء عليها في استفحالها وزيادة أعدادها.
واستغلت شركات السياحة ذلك بأخذ الزوار في جولات سياحية داخل نيويورك وزيارة المناطق التي تكثر فيها هذه الجرذان الضخمة حتى يروها.