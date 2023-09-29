مشهد مرعب لجرذان ضخمة تجتاح متاجر نيويورك

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجرذان تضخم حجمها بشكل مرعب داخل متاجر نيويورك.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تسبب فشل السلطات في القضاء عليها في استفحالها وزيادة أعدادها.

واستغلت شركات السياحة ذلك بأخذ الزوار في جولات سياحية داخل نيويورك وزيارة المناطق التي تكثر فيها هذه الجرذان الضخمة حتى يروها.