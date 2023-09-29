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استغلت شركات السياحة ذلك بأخذ الزوار في جولات سياحية

مشهد مرعب لجرذان ضخمة تجتاح متاجر نيويورك

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
مشهد مرعب لجرذان ضخمة تجتاح متاجر نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لجرذان تضخم حجمها بشكل مرعب داخل متاجر نيويورك.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تسبب فشل السلطات في القضاء عليها في استفحالها وزيادة أعدادها.

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واستغلت شركات السياحة ذلك بأخذ الزوار في جولات سياحية داخل نيويورك وزيارة المناطق التي تكثر فيها هذه الجرذان الضخمة حتى يروها.

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