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تحذيرات من الأرصاد باستمرار الحالة حتى العاشرة

مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو مشهد مهيب لصاعقة برق تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي.

وجاءت هذه الصاعقة في ظل موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، منذ أمس الثلاثاء.

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حالة مطرية على مكة

وشهدت العاصمة المقدسة هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والذي أصدر إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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