ياسر المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي الموارد البشرية تحذّر من الحسابات الوهمية والمشبوهة مشهد مهيب لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي سدايا تستهدف تطوير 800 كفاءة وطنية في النماذج اللغوية الكبيرة الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك الوحدة يتجاوز العروبة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك عبدالله المعيوف يواصل عادته في كأس الملك شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم مميز لقطات لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة
أظهر مقطع فيديو مشهد مهيب لصاعقة برق تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي.
وجاءت هذه الصاعقة في ظل موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، منذ أمس الثلاثاء.
وشهدت العاصمة المقدسة هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والذي أصدر إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.
ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
🔴 صاعقة تضرب ساعة الحرم المكي قبل قليل ⚡️⛈️#الحرم_المكي #مكه_الان pic.twitter.com/NbSHxNiwkm
— معاذ الأحمدي (@alawasef777) September 27, 2023