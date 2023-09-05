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يجب أخذ الحيطة والحذر

مشهد مهيب لقوة الصواعق في جازان

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
مشهد مهيب لقوة الصواعق في جازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشهدًا مهيبًا لقوة الصواعق في جازان، إذ أضاءت  السماء بشكل ملحوظ، في ظل تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحيطة والحذر.

أمطار غزيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، في وقت سابق، محذرًا من هطول أمطار غزيرة.

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طقس جازان

وقال المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس: إنه من المتوقع أن تشهد كل من أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، وضمد، بمنطقة جازان أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ10 مساءً.

وأضاف أن هذه الحالة المطرية يصاحبها كل من رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

 

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