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اصطدمت بحاجز سكة الحديد وانقبلت على جانبها

مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادث سير بالنمسا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادث سير بالنمسا
المواطن - فريق التحرير

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لقيت سيدة حتفها وأصيب 20 آخرون في حادث سير تعرضت له حافلة في جنوب النمسا، وفقًا لما ذكرته الشرطة النمساوية.

تفاصيل الحادث

وتحطمت الحافلة، التي كانت قادمة من برلين، صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميشلسدروف في ولاية كيرنتين.

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وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن سائقين اثنين و40 راكبًا من النمسا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا كانوا على متن الحافلة.

وتابعت الشرطة أن الفتاة المتوفاة هي مواطنة نمساوية (19 عامًا)، كما تم نقل سيدة ألمانية (25 عامًا)، للمستشفى بعد إصابتها بإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة تريستي الإيطالية عندما اصطدمت بحاجز لخط السكة الحديد، وانقبلت على جانبها.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث. وقالت الشرطة: إن نتيجة اختبارات تناول الكحوليات السريعة للسائقين جاءت سلبية.

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