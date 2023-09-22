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بسبب تزايد العنف بين العصابات الإجرامية

مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
مصرع شخصين في إطلاق نار داخل مطعم بالسويد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الشرطة السويدية، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء حادثة إطلاق نار وقعت في وقت متأخر من مساء الخميس داخل مطعم شرق البلاد، فيما رجحت الشرطة بأن تكون الدوافع وراء الحادثة تزايد العنف بين عصابات إجرامية.

إطلاق نار

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار في مطعم ببلدة ساندفيكن الصغيرة التي تبعد 190 كيلومترًا عن شمال العاصمة ستوكهولم، وأن اثنين لقيا حتفهما جراء إصابتهما.

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وتابع ماجنوس يانسون كلارين المتحدث باسم الشرطة لوكالة تي.تي السويدية للأنباء: نحقق في العلاقة مع وقائع إطلاق الرصاص التي شهدناها في ساندفيكن بالسابق، وكذلك في موجة العنف الأحدث.

بيئة إجرامية

وأردف: ربما هناك روابط بالبيئة الإجرامية، لكن لا يمكنني تحديد مجموعة بعينها.

وأوضح المتحدث، أن الشرطة تشتبه في أن أحد القتيلين كان هدف الهجوم، في حين أن الضحايا الثلاث الآخرين كانوا غير مقصودين على الأرجح.

وتعرضت السويد لموجة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات، في الأعوام القليلة الماضية، وزادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة حتى صارت تحدث بشكل شبه يومي.

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