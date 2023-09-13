مصرع وإصابة 26 في تجدد الاشتباكات بعين الحلوة الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة رفع أسعار الفائدة إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على جازان غدًا صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار في ليبيا بعد إعصار دانيال ترخيص شركة جديدة لمزاولة الوساطة الرقمية لجهات التمويل اعتقال مجرم خطير هرب قبل أسبوعين من سجن أمريكي مخاطر الوجبات السريعة تصل للوفاة جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده 8 محاور تلخص لك ضوابط إيقاف الخدمات الدوسري: قناة السعودية الآن تنقل الفعاليات مباشرة بأحدث الممارسات العصرية
عادت الاشتباكات العنيفة إلى مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان. وتداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء حول سقوط 6 قتلى و20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة.
وطال الرصاص الطائش جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة، الأحياء السكنية القريبة بمدينة صيدا.
وتدور اشتباكات عنيفة حاليًّا في المخيم، وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الفرق الطبية والجمعيات الأهلية وجهت نداءات للمدنيين دعت فيها إلى عدم التنقل في شوارع المدينة والتزام المنازل خشية من الرصاص الطائش.
وارتفع عدد القتلى في الاشتباكات إلى 6، وقد نقلوا إلى مستشفى الهمشري في صيدا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة.
وصرح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن ما يجري في مخيم عين الحلوة الآن هو تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب، ولكن بدون نتائج حقيقية تُذكر، وحاولنا جاهدين مساعدة من هو في مأزق ولكن التعهدات التي قُطعت لنا بلا معنى.