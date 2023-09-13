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استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية

مصرع وإصابة 26 في تجدد الاشتباكات بعين الحلوة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
مصرع وإصابة 26 في تجدد الاشتباكات بعين الحلوة
المواطن - فريق التحرير

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عادت الاشتباكات العنيفة إلى مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان. وتداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء حول سقوط 6 قتلى و20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة.

تجدد الاشتباكات

وطال الرصاص الطائش جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة، الأحياء السكنية القريبة بمدينة صيدا.

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وتدور اشتباكات عنيفة حاليًّا في المخيم، وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

تحذير للمواطنين

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن الفرق الطبية والجمعيات الأهلية وجهت نداءات للمدنيين دعت فيها إلى عدم التنقل في شوارع المدينة والتزام المنازل خشية من الرصاص الطائش.

وارتفع عدد القتلى في الاشتباكات إلى 6، وقد نقلوا إلى مستشفى الهمشري في صيدا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة.

وصرح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن ما يجري في مخيم عين الحلوة الآن هو تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب، ولكن بدون نتائج حقيقية تُذكر، وحاولنا جاهدين مساعدة من هو في مأزق ولكن التعهدات التي قُطعت لنا بلا معنى.

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