مصرع وإصابة 59 شخصًا في انقلاب حافلة بالبيرو

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أعلنت السلطات في البيرو، عن مصرع 25 شخصًا على الأقلّ وإصابة 34 آخرين بجروح إثر سقوط حافلتهم في واد بمنطقة هوانكافيليكا بجبال الأنديز في جنوب البيرو.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنّ حصيلة الكارثة ارتفعت مساء الاثنين إلى 25 قتيلًا و34 جريحًا، مشيرة إلى وجود طفلين على الأقل في عداد القتلى.
ووقع الحادث ليل الأحد- الاثنين عندما خرجت عن الطريق حافلة ركّاب على متنها أكثر من 50 شخصًا كانوا متجّهين من هوانتا في منطقة أياكوتشو إلى هوانكايو في منطقة خونين.
وخرجت الحافلة عن الطريق وسقطت أسفل الوادي قرب مجرى نهر.
وشوهدت الحافلة المدمّرة ملقاة على جانبها وبجانبها حطام متناثر وأغراض شخصية مبعثرة في كل مكان.
وقدّمت رئيسة البيرو دينا بولوارتي تعازيها لأسر الضحايا، وذلك في رسالة من نيويورك حيث تشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، حضّ مؤتمر الأساقفة البيروفي الحكومة على إجراء تحقيق جدّي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي 13 أغسطس، أدّى حادث مماثل في نفس المنطقة إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.
وتتكرّر حوادث الطرق في البيرو، ويعزو خبراء سبب هذه الظاهرة إلى السرعة المفرطة وسوء صيانة الطرق، وبخاصة في الجبال.