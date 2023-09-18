مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

أعلنت القوات المسلحة المصرية مصرع وإصابة 9 عسكريين بحادث.

ناقلة محملة بالذخيرة

وقال المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيــد غريب عبدالحافظ غريب، اليوم، عبر حسابه الرسمي في إكس، إنه في إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.

وذكر غريب أن الحادث أسفر عن استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعرب المتحدث الرسمي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.