مصرع 21 شخصًا جراء إعصار ضرب البرازيل

كشفت تقارير إعلامية، عن مصرع 21 شخصًا جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل، حسبما أعلن حاكم ولاية ريو غراندي دو سول الثلاثاء، معربًا عن أسفه لأسوأ حصيلة لحدث مناخي في منطقته.

وذكر الحاكم إدواردو ليتي في مؤتمر صحافي للأسف، تلقيت معلومات تفيد بالعثور على 15 جثة في بلدة موكوم، ما يرفع عدد القتلى إلى 21.