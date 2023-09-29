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وسط إشادة بـ 3 أطباء ساعدوها

مصرية تلد داخل عربة قطار

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
مصرية تلد داخل عربة قطار
المواطن - فريق التحرير

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أثارت حالة ولادة شهدها قطار الصعيد في مصر، تفاعلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بموقف 3 أطباء ساعدوا في عملية الولادة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، علق دكتور إسلام أبو شامة، طبيب النساء والولادة الذي أشرف على توليد الفتاة في القطار قائلًا: “إحنا كنا على نفس العربة التي كانت بها الحالة، وشعرت بألم الولادة وفضلت حوالي من 2: 3 ساعات، ولم تكن تعلم أنه ألم ولادة، هي بنت صغيرة عندها 19 سنة، فضلت تتمشى بين العربات”.

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وأردف الطبيب أبو شامة قائلًا: عندما قمنا بفحصها وجدناها حالة ولادة طارئة، فضلنا معاها حوالي ساعة، وتمت الولادة على خير، وبعد الولادة نزلت في أسيوط وفضلت تحت الملاحظة من ساعتين إلى ثلاثة، والحمد لله هي بخير.

وردًّا على أنباء تصدره الترند قائلًا: لم أتوقع تصدر الترند، وهذا موقف يحدث معنا كأطباء نساء وولادة كثيرًا.. ولّدنا ناس في عربيات، ودية مش أول مرة.

وتصادف وجود 3 أطباء ومسعف في عربة القطار ساعدوها في ولادتها الأولى، ولقوا إشادة واسعة من المتابعين.

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