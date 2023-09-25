Icon

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي Icon الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon بوتشيتينو مهدد بالرحيل عن تشيلسي Icon ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران Icon شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني Icon بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير Icon بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر Icon ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة Icon 3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة Icon اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ظهر متوشحًا بالعلم السعودي

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
المواطن - فريق التحرير

احتفل مقيم مصري بعرعر، باليوم الوطني بإلقائه قصيدة وطنية في السعودية وشعبها وتاريخها، مشيرًا إلى أنه يهوى حفظ الشعر النبطي والقصائد الشعبية.

وظهر المقيم رمضان أبو سويلم الذي يعيش في مدينة عرعر منذ 20 عامًا، وهو يرتدي وشاح العلم السعودي والثوب والشماغ والعقال في لقاء مع قناة العربية.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية

القبض على 4 مروجين بمكة والشمالية

بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية

بايرن ميونيخ يعبر مانشستر يونايتد برباعية

وقال أبو سويلم: إنه أحب عرعر وطبيعتها وعلومها وسلومها وأشعارها وأصبح يحفظ من قصائد الأولين أشهرها قصيدة للإمام تركي بن عبدالله.

وتابع أبو سويلم أنه أصبح يزور المواطنين في شباتهم ومناسباتهم وكأنه واحد منهم، وذلك من حبه للسعوديين وعاداتهم، كما أن المواطنين يبادلونه نفس الشعور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية
السعودية اليوم

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية

السعودية اليوم
موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو...

السعودية اليوم
غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

السعودية اليوم
مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي
السوق

مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة...

السوق
رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب
الرياضة

رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب

الرياضة
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية