مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي الداخلية تختتم فعاليات عز الوطن 2 احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 بوتشيتينو مهدد بالرحيل عن تشيلسي ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة 3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول
احتفل مقيم مصري بعرعر، باليوم الوطني بإلقائه قصيدة وطنية في السعودية وشعبها وتاريخها، مشيرًا إلى أنه يهوى حفظ الشعر النبطي والقصائد الشعبية.
وظهر المقيم رمضان أبو سويلم الذي يعيش في مدينة عرعر منذ 20 عامًا، وهو يرتدي وشاح العلم السعودي والثوب والشماغ والعقال في لقاء مع قناة العربية.
وقال أبو سويلم: إنه أحب عرعر وطبيعتها وعلومها وسلومها وأشعارها وأصبح يحفظ من قصائد الأولين أشهرها قصيدة للإمام تركي بن عبدالله.
وتابع أبو سويلم أنه أصبح يزور المواطنين في شباتهم ومناسباتهم وكأنه واحد منهم، وذلك من حبه للسعوديين وعاداتهم، كما أن المواطنين يبادلونه نفس الشعور.
"رمضان أبو سويلم" مصري مقيم في #عرعر شمال #السعودية يهوى حفظ الشعر النبطي ويحتفل بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93
على طريقته الخاصة بقصيدة وطنية
عبر:@jazaa33 pic.twitter.com/0TQjay46Xi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2023