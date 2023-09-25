Icon

ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال Icon وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية Icon طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت Icon ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا Icon رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد Icon كاراسكو يترك بصمة سريعة مع الشباب Icon مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم Icon قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه Icon السعودية تتعاون مع اليونيسيف لرعاية الأطفال حول العالم Icon 100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا

مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء أمس الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن “الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر”.

قد يهمّك أيضاً
سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ

سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ

نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك

نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك

بسبب سد النهضة إثيوبيا قد تتبع خطى سيريلانكا

وقال: “شهدت الجولة توجه إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.

الجدية والإرادة السياسية

وتابع المتحدث أن “الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة”.

الملء الثاني لسد النهضة

وأكد أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي”.

وشدد المتحدث على “وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف”.  لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي مصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار