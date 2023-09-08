مصر تنهي مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على إثيوبيا

أنهى منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2024، مساء اليوم الجمعة، بالفوز على المنتخب الإثيوبي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات.

ملخص مباراة مصر ضد إثيوبيا

وكان اللاعب مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز نجح في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات، أما منتخب إثيوبيا فتجمد رصيده عند 4 نقاط.

وكانت مباريات أمس الخميس في تصفيات أمم إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي بين أنجولا ومدغشقر وفازت غانا على إفريقيا الوسطى بهدفين لهدف، وتعادلت الجزائر بدون أهداف مع تنزانيا، بينما فازت تونس على بوتسوانا بثلاثية دون رد، وفازت أوغندا على النيجر بهدفين دون رد.

وتُقام حاليًّا مباراتا “مالي ضد جنوب السودان وبوركينا فاسو ضد إي سواتيني” في التصفيات.

مباريات الغد في تصفيات أمم إفريقيا

وفي الغد، تقام 8 مباريات في التصفيات الإفريقية حيث يلعب “مالاوي ضد غينيا، موزمبيق ضد بنين، جمهورية الكونغو ضد السودان، كوت ديفوار ضد ليسوتو، موريتانيا ضد الجابون، المغرب ضد ليبيريا، السنغال ضد رواندا، جزر القمر ضد زامبيا”.

ويعد منتخب مصر أكثر منتخب في إفريقيا تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 بطولات كان آخرها في عام 2010.