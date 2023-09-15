مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن موعد حفل المايسترو مصطفى حلمي بالرياض، والتي تأتي ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 93 .

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: أجمل الأغاني الوطنية مع العزف الموسيقي ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 93″.

ومن المقرر أن تقام حفل العزف الموسيقي بجامعة الأميرة نورة في الرياض يوم 23 سبتمبر الجاري، لعزف أشهر وأجمال الأغاني السعودية الوطنية والعاطفية.

ويمكن حجز تذاكر الحفل من خلال الرابط هنا.

فعاليات اليوم الوطني

تحظى فعاليات اليوم الوطني الـ93 باهتمام كبير من جانب المواطنين والوافدين، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العطرة، والتي يصاحبها حصول الموظفين والطلاب على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويصاحب فعاليات اليوم الوطني الثالث والتسعين العديد من الاحتفالات المعتادة مثل فتح الأماكن العامة في الرياض وغيرها من مناطق بالمملكة، هذا إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، ولكن الأمر الأكثر بروزًا خلال هذه المناسبة هي الحفلات التي يحييها كبار نجوم ومطربي المملكة.