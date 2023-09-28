مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق

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تضاربت المعلومات حول حصيلة ضحايا عرس الحمدانية المأساوي، فيما ضجت وسائل التواصل بأسئلة حول مصير العروسين بعد الحريق الذي أشعل قاعة الأفراح.
وكشف مصدر مقرب من العروسين لوسائل إعلام محلية مصير العروسين، وقال: إن “العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا”.
وخرج آلاف العراقيين، أمس الأربعاء، لتشييع ضحايا حريق الزفاف المأساوي بقاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى بالموصل، الذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.
وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.
وبحسب البيان الصادر عن السوداني؛ أمر الأخير بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانيًّا في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.
كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير، فيما أفادت التقارير بتوقيف 13 مسؤولًا على ذمة الحادث المأساوي.
يأتي ذلك فيما تضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصًا وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصًا حتى الآن، بينما قالت خلية الإعلام الأمني: إن عدد القتلى 93، فيما أفادت الأنباء بفرار صاحب القاعة.