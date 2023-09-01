مصير حسان تمبكتي من المشاركة أمام الاتحاد

يترقب جمهور نادي الهلال موعد مشاركة اللاعب حسان تمبكتي في أول مباراة رسمية يخوضها مع الفريق وذلك منذ الانضمام له يوم 21 أغسطس الماضي رسميًا قادمًا من نادي الشباب.

وكانت صفقة اللاعب أثارت الجدل، حيث أغضبت الكثير من جمهور الشباب وتوالت التوابع مما أدى إلى حل مجلس إدارة خالد الثنيان في الأيام القليلة الماضية بقرار من وزارة الرياضة.

حسان تمبكتي بديلًا

وكشف الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في منصة ” إكس” أن تمبكتي سيشارك أمام الاتحاد ولكنه سيتواجد على مقاعد البدلاء في البداية، بقرار من المدرب جورجي جيسوس.

وبالأمس، أكدت وزارة الرياضة في بيان أصدرته أن صفقات اللاعبين وانتقالاتهم من اختصاصات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول اختصاص الوزارة فيما يتعلق بمجلس إدارة الشباب وموضوع انتقال اللاعب حسان تمبكتي من الشباب لـ الهلال.

وجاء بيان الوزارة كالتالي: “تؤكد الوزارة أن ما يتصل بعمليات انتقال اللاعبين، وتسجيلهم يقع ضمان اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي”.

وأضاف البيان: “فيما يتعلق بدور الوزارة واختصاصها الإشرافي المستمر على الأندية من الناحية الإدارية والمالية فقد اطلعت الوزارة على محضر مجلس إدارة الشباب الموقع من الأعضاء بتاريخ 20 أغسطس، وتبين قيام أعضاء المجلس بتفويض الرئيس بإبرام وتوقيع العقود مع اللاعبين والأندية وفق أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية”.

وتابع البيان: “كما تنوه الوزارة أن اللوائح الرياضية كفلت للأطراف ذوي الشأن سلوك السبل القانونية أمام اللجان والهيئات القضائية وفق آلية واضحة، ونظرًا لما تم رصده مؤخرًا من طرح يتضمن تضليلًا وإثارة للرأي العام أو تشكيكًا في نزاهة الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الإطار وفق اللوائح والأنظمة”.