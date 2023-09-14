مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين

بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “مطارات” القابضة، رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام، المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، استعرضت شركة مطارات الدمام أرقاماً وإحصاءات تعكس نجاحها اللافت خلال موسم حج 1444هـ ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” في نسختها السابعة، كما احتفت “داكو” بشركاء النجاح والموظفين المتميزين عبر تكريمهم، وجاء التكريم بحضور زخم من قادة القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” المهندس محمد بن علي الحسني أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق ما جاءت به رؤية 2030 بما يكفل الاستدامة والنهوض بمعايير تجربة المسافر، كما أثنى في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على الحرص والمتابعة الدائمين لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -يحفظهما الله، مثمنا دعم واهتمام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج وشركة مطارات القابضة من خلال اهتمامهم الملموس بالحرص على تلبية احتياجات ضيوف الرحمن المسافرين عبر مطارات المملكة، وتوفير الخدمات المقترنة بالجودة والكفاءة.

تكريم شركاء النجاح

وأضاف الحسني أن موسم الحج تزامن مع عدد من المواسم التشغيلية الأخرى وهي موسم إجازة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وبداية الإجازة المدرسية، وبفضل الله أولا، ثم بتضافر جهود الجميع، تمكنت شركة مطارات الدمام، مع شركائها الكرام، من نقل أكثر من 500 ألف مسافر، مجسدا أعلى رقم وصل إليه مطار الملك فهد الدولي منذ تشغيله خلال أول أسبوعي شهر ذي الحجة، محققين نسبة نمو بلغت 15% مقارنة بالعام الهجري السابق، ومعلنا أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام، قد قام هذا العام عبر جهود أكثر 5000 موظف وموظفة في كافة القطاعات العاملة بمطارات الدمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم خدمة تليق باسم وطننا الغالي وضيوف الرحمن، ويأتي هذا النجاح بالرغم من تزامن هذا الموسم الهام مع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية بمطار الملك فهد الدولي، كمشروع تطوير أنظمة تسليم الأمتعة، والتطوير والتأهيل الكامل للمدرج الغربي، إلا أن التشغيل شهد سلاسة بأعلى المقاييس ليحقق المطار خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 أعلى أعداد للمسافرين في تاريخ مطار الملك فهد بمجموع تجاوز 2.133 مليون مسافر.

نجاح خدمة التفويج

واختتم الحسني حديثه موضحا أن المبادرة تجسد تشريفًا لكافة المشتغلين في مطارات الدمام، والنقل الجوي بوجه عام، ومشيدا بكافة الجهات الشريكة، والفرق العاملة في هذه المبادرة من منسوبي “داكو” الذين كان لعطائهم أبلغ الأثر في نجاح خدمة وتفويج حجاج العام 1444هـ، عادّا مبادرة “خدمتكم شرف” فرصة استثنائية تشارك بها عدة قطاعات خلال موسم الحج، وتهدف إلى تيسير وتسهيل رحلات الحجاج من المطار إلى البقاع المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد حظي مطار الملك فهد الدولي بالدمام بشرف تقديم خدماته للحجاج من داخل وخارج المملكة، لتشمل التنظيم والإعداد والتواصل مع المسافرين بنجاح وتميز كبير.