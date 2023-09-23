مطارات جدة تحتفل باليوم الوطني بالعرضة والهدايا المتنوعة

احتفلت شركة مطارات جدة باليوم الوطني الـ 93 مع المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار.

التعريف بالموروث الثقافي

ونظمت مطارات جدة العديد من الفعاليات التي تستهدف التعريف بالموروث الثقافي والشعبي للمملكة العربية السعودية من خلال تقديم القهوة السعودية، والحلوى الشعبية، والهدايا المتنوعة التي نالت استحسان المسافرين.

وبدأت فعاليات اليوم الوطني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي باستقبال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة لسعادة رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية وبحضور عدد من قيادات الشركة، وشارك الجميع في فعاليات العرضة السعودية، وتوزيع الهدايا على المسافرين بالتعاون مع الطلاب والطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

عرض أفلام وثائقية

وشملت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني استعراض عدد من الأفلام الوثائقية عبر الشاشات الضخمة بالمطار والتي وثقت أهم المشروعات الضخمة في المملكة، وتقديم الهدايا للمسافرين، وإتاحة التصوير الذاتي بتقنية 360° أمام الأكواريوم لتوثيق تجربتهم في المطار، وسط الأغاني الوطنية.

من جهته رفع الرئيس التنفيذي لمطارات جدة الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، في تصريح له، باسمه وباسم منسوبي شركة مطارات جدة أسمى آيات التهاني وأصدق معاني التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بهذا اليوم الوطني، سائلًا الله عز وجل أن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على وطنُنا الغالي.

إنجازات مطارات جدة

وأوضح أن اليوم الوطني لهذا العام يأتي وسط عدد من المنجزات التي حققتها مطارات جدة، ومن أهمها نجاح موسمي العمرة والحج، وتفعيل برنامج “مصفوفة الحساسية” للتأكد من التوزيع التشغيلي الأمثل للرحلات، مما أسهم في تحقيق المطار للعديد من الأرقام التشغيلية غير المسبوقة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الرسائل التوعوية للمسافرين ضمن 5 لغات متنوعة، عبر الشاشات والرسائل النصية، علاوة على زيادة أعداد وجهات السفر عبر المطار.

يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي حصل مؤخرًا على شهادة اعتماد تجربة المسافر من مجلس المطارات الدولي (ACI)، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لتجربة العميل التي أقيمت بكوريا الجنوبية، كما حقق المطار المركز الأول في الالتزام بتقرير الهيئة العامة للطيران المدني للشهر الماضي (أغسطس) عن أداء مطارات السعودية الدولية والداخلية، من ضمن فئات المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا.