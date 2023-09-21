مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93

وثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، مشاركة مطار دبي السعودية، احتفالها باليوم الوطني الـ93.

وأظهر الفيديو المتداول، العاملين بالمطار وهم يقدمون الهدايا والكتيبات المصنوعة بلون العلم السعودي للقادمين من السعودية، في ترحاب وابتهاج باليوم الوطني الـ93.

موعد اليوم الوطني السعودي

ويوافق اليوم الوطني السعودي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر والذي هو إجازة رسمية لدى قطاع التعليم والقطاع العام، وبناءً على ذلك سيأخذ الطلاب والمعلمون وموظفو القطاع العام يوم الأحد 24 سبتمبر إجازة رسمية لأن اليوم الوطني صادف يوم عطلة وهو يوم السبت، كما يأخذ القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر؛ لأنه إذا تداخلت الإجازة مع يوم الراحة الأسبوعية للموظف، يعوض بما يعادلها قبل أو بعد يوم الإجازة.

وسيشهد اليوم الوطني 93 العديد من الفعاليات والعروض البحرية والجوية الرائعة، مما يجعل هذا الاحتفال مميزًا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجواء الفرح والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.