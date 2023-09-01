مطعم إسباني يدفع 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن

أكد موقع أوديتي سينترال أن مطعمًا إسبانيًّا دفع 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويًّا تزن 2.2 كجم، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا لأغلى قطعة جبن.

جبن كابراليس

وتستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية مسابقة، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، من كل عام، حيث يتم بيع أفضل قطع جبن كابراليس بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

ودفع مطعم لياغر دي كالوتو في أوفييدو بإسبانيا هذا العام، 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن كابراليس المصنوعة يدويًّا من حليب البقر والماعز التي تنضج لأشهر عدة في كهف بجبال بيكو.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا شاركوا في المسابقة.

خليط من 3 أنواع حليب

وذكر غييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، لكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدًّا الفوز.

من المعروف أن كابراليس هو جبن طبيعي مصنوع يدويًّا، إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من حليب البقر والأغنام والماعز. أصبح جبن كابراليس يحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلوجرامًا منه العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.