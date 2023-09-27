معالم سياحية عليك زيارتها في العلا إليك أبرزها

استعرضت عدسة ” واس” أبرز وأشهر المعالم السياحية التي تتميز بها محافظة العُلا الواقعة شمال غرب المملكة، تزامناً مع يوم السياحة العالمي الذي يصادف الـ 27 سبتمبر من كل عام.

موقع الحِجر

وتضم ” العُلا ” معالم سياحية تاريخية لحضارات مختلفة من بينها موقع “الحِجر” الذي بنته إبداعات الحضارة النبطية، وسُجِّل كأول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة، وكذلك “جبل عكمة” الذي يُصنف كأكبر المكتبات المفتوحة في الجزيرة العربية كونه يضم مئات النقوش الأثرية، وجبل “الفيل” الذي يشبه بشكلة المنحوت الفيل، إضافةً إلى “البلدة القديمة” التي كانت ملتقى قوافل الحجاج قديماً، وبجوارها الواحات الخضراء التي تضم مئات النخيل وأشجار الحمضيات المتنوعة، كما تقام في المحافظة العديد من المهرجانات والاحتفالات من أهمها مهرجان “شتاء طنطورة”.

ومن الأودية المشهورة في المحافظة “وادي عِشار” الذي يتميز بتضاريسه الجغرافية المذهلة، وتكويناته الصخرية التي شُيِّدَت في وسطها أفخم الفنادق الصحراوية، بالإضافة إلى قاعة “مرايا” الحائزة على جوائز عالمية، كأكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على عددٍ من المشروعات التطويرية التي تعزز التنوع الاقتصادي، حيث تهدف “رؤية العُلا ” التي أطلقها سمو ولي العهد لجعل العُلا أحد أهم المزارات السياحية على مستوى العالم.

وتولي المملكة القطاع السياحي عناية بالغة، حيث تستضيف العاصمة الرياض للمرة الأولى احتفال يوم السياحة العالمي تحت شعار “السياحة والاستثمار الأخضر”، الذي يعد الاحتفاء الأكبر منذ انطلاقته قبل 43 عاماً، بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة من 120 دولة حول العالم، بهدف التعاون والعمل على نمو وتطوير وازدهار القطاع السياحي العالمي.